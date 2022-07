Hofer-Unfall: ''War unklar, ob ich in einem Stück zurückkomme''

Ausgerechnet im Urlaub ereignete sich der Bade-Unfall des blauen NR-Präsidenten.

Pinkafeld, Burgenland. Selbst im Urlaub ist man vor den Gefahren des alltäglichen leider nicht immer sicher. Das musste der freiheitliche Nationalratspräsident Norbert Hofer nun leider am eigenen Leib erfahren: Ausgerechnet beim Erholen im Garten seines Hauses im burgenländischen Pinkafeld erlitt er einen tragischen Unfall:

Unfall. Beim Hechtsprung in seinen Pool blieb er mit seinem Fuß zwischen Beckenrand und Leiter stecken – dabei trennte sich sein großer Zeh fast komplett ab. „Neben viel Blut konnte man sogar den Knochen sehen“, schildert Hofer den Hergang im ÖSTERREICH-Interview (siehe weiter unten). Er musste mit dem Rettungswagen in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht werden:

Schock-Diagnose: Zeh um ein Haar amputiert

Amputation. Bei der anschließenden Versorgung in der Unfallambulanz dann der nächste Schock: Sogar eine Amputation der Zehe stand im Raum. Er war beim Unfall stark geschädigt worden, auch die Gelenkkapsel wurde schwerwiegend verletzt. "Vor einigen Tagen war noch nicht ganz klar, ob ich in einem Stück zurückkomme", erzählt Hofer.

Operation. Nachdem die Ärzte die Gliedmaße in einer kleinen Operation wieder annähten, kam dann doch die Entwarnung: Die Durchblutung funktionierte, Norbert Hofer konnte seinen glücklicherweise Zeh doch auch weiter bei sich behalten.

#summertime Urlaub mal anders. Das Personal ist sehr nett in der Unfallambulanz. ???? pic.twitter.com/mFIHoyvZR7 — Norbert Hofer (@norbertghofer) July 28, 2022

Pechvogel kämpft mit Lähmung und dem Herz

Gesundheit. Es ist nicht das erste Mal, das Hofer mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen hat. Der Pechvogel ist seit einem Paragleiter-Unfall 2003 querschnittsgelähmt, von damals an wurde sein Gehstock zum festen Begleiter. 2020 offenbarte er außerdem unter Herzproblemen zu leiden.

Genesung. Bis Ende nächster Woche soll Hofer wieder zu Kräften finden. Den Urlaub ließ er sich trotzdem nicht vermiesen. „Natürlich hatte ich mir das anders vorgestellt, aber dadurch hatte ich Zeit meinen Kopf in einige Bücher zu stecken, die sich bei mir schon stapelten“, zeigt er sich optimistisch.

Hofer: ''Habe den Knochen schon gesehen''

ÖSTERREICH: Wie ist es zu ihrem Unfall gekommen?



Norbert Hofer: Beim Sprung in meinen Pool blieb mein großer Zeh zwischen Beckenrand und Leiter hängen. Dann habe ich außer viel Blut auch den Knochen schon gesehen.

ÖSTERREICH: Dann ging es ins Spital?



Hofer: Ich bin dann in die Notfallambulanz gebracht worden. In einer Operation wurde die große Zehe dann wieder angenäht. An dieser Stelle nochmal ein Dank an das dortige Personal, das mich gut behandelte.

ÖSTERREICH: Danach stand sogar eine Amputation der Zehe im Raum?



Hofer: Das war wirklich ein Schock. Weil die Zehe fast komplett abgetrennt war, konnte man nicht absehen, ob sie nach dem Annähen durchblutet wird.

ÖSTERREICH: Wie geht es Ihnen jetzt?



Hofer: Es ist alles gut verheilt, mein Gips wurde durch einen Kunststoff-Gips ausgetauscht, am Montag muss ich zur Nachbehandlung. Bis Ende nächster Woche soll ich wieder fit sein, darauf freue ich mich schon sehr.