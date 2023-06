ÖGB-Chef Katzian kündigt heißen Lohnherbst an

Wolfgang Katzian mit Lohnverhandlungs-Ansage im oe24.TV-Interview.

Wien. Zuletzt wurde Katzian für eine weitere Amtszeit an der Spitze des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) bestätigt. Sein Hauptziel bleibt auch weiterhin der Kampf gegen die hohe Teuerung. „Das ist unser absoluter Schwerpunkt“, erklärt der ÖGB-Chef im oe24.TV-Interview.

Er bemängelt die weiterhin fehlenden inflationsdämpfenden Maßnahmen von Türkis-Grün. Bei den Kollektivvertrags-Verhandlungen im Herbst will der Gewerkschafter trotzdem keine Kompromisse machen: „Wir werden keine Abschlüsse unter der rollierenden Inflation machen“, stellt Katzian klar.

Kampfmaßnahmen »nicht ausgeschlossen«

Teuerungsstreik. Noch vor den KV-Verhandlungen im Herbst will der ÖGB-Chef die Regierung bei den Energiepreisen in die Pflicht nehmen. „Wenn da am 16. September nichts passiert, werden wir ein großes Zeichen setzen“, kündigt er an. Zuletzt hatte auch FSG-Chef Josef Muchitsch einen Teurungsstreik angedacht. Katzian schließt Kampfmaßnahmen „nicht aus“.