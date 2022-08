So kommen Sie zu Ihrem 500-Euro-Bonus

300.000 Österreicher haben den Bonus schon am Donnerstag erhalten.

Nach der Testgruppe klingeln ab September auch für alle anderen Österreicher die Kassen. Im Gegensatz zum Energiegutschein-Chaos will man diesmal von politischer Seite nichts anbrennen lassen. ÖSTERREICH liefert alle Details, wie Sie Ihre 500 Euro bekommen.

Überweisung oder Sodexo-Gutschein

Antragslos. Erst einmal heißt es zurücklehnen - denn die 500 Euro kommen ohne Antrag, die Auszahlung erfolgt automatisch. Den Weg zu jedem Menschen mit Hauptwohnsitz in Österreich findet der Bonus dann auf zwei Arten:

Auszahlung. Wer seine aktuellen Kontodaten auf Finanz-Online eingetragen hat, bekommt das Geld automatisch überwiesen. Das Gleiche gilt für Menschen, die Leistungen über die Pensionsversicherungsanstalt beziehen. Als aktuell gelten bei Finanz-Online alle Daten, die ab Jänner 2020 vermerkt wurden. Wer dort keine Daten oder gar nicht erst ein Bankkonto hat, erhält trotzdem 500 Euro.

Gutscheine. Sie erhalten einen RSa-Brief mit Sodexo-Gutscheinen in der Höhe von 500 Euro. Diese können wiederum bei der Bank99 der Post bar abgelöst werden. Wer auf das Cash verzichten will, kann die Gutscheine auch direkt in rund 10.000 Geschäften bundesweit einlösen.