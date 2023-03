Das Bild wurde zum Symbol der ersten Schwarz-blauen Regierungskoalition: Bundeskanzler Schüssel grinst als Beifahrer von Jörg Haider in dessen Porsche. Nun steht der Wagen des 2008 verstorbenen früheren Kärnter Landeshauptmanns zum Verkauf.

Am 11. Oktober 2008 kam Jörg Haider bei einem tragischen Verkehrsunfall mit seinem VW Phaeton ums Leben. Dabei waren schnelle Autos schon zu Lebzeiten ein Steckenpferd des rechten Politikers: So besaß Haider mehrere Porsches, sein allererster – ein Porsche 993 Carrera 2 Cabrio – wurde erst Anfang März versteigert (oe24 berichtete).

Nächster Haider-Porsche steht zum Verkauf

Wie oe24 erfuhr, kommt nun ein weiterer Flitzer aus Haiders ehemaligem Fuhrpark unter den Hammer: Dabei handelt es sich um keinen geringeren Porsche als jenen, in dem der damalige Landeshauptmann Kärntens mit Bundeskanzler Wolfgang Schüssel als Beifahrer im Juni 2000 bei einer Spritztour geknipst wurde. Die beiden waren damals auf dem Weg zum traditionellen Kufenstechen in Feistritz im Gailtal. Das Foto ging durch die Medien und wurde symbolisch dafür gesehen, dass Haider, der nicht Teil der umstrittenen ÖVP/FPÖ-Regierung war, trotzdem das Steuer in der Hand hatte.

© APA/Gert Eggenberger ×

© Kus Classic Cars ×

Am Steuer des besagten Porsche (Baujahr 1998) saß Haider jedenfalls von 1998, als er ihn am 28. Mai neu erwarb, bis 2002. Seither gab es drei weitere Besitzer, der aktuelle Halter lässt das Auto nun über Oldtimer-Händler Helmut Kus von "Kus Classic Cars" versteigern. Wer konkret hinter dem Verkauf steht, bleibt vertraulich.

© APA/Gert Eggenberger ×

Auch über den Preis gibt es keine Auskunft, Kus verrät gegenüber oe24 jedoch: "Es liegt schon ein Angebot über 70.000 Euro vor. Ich rechne damit, dass das Auto 80.000 in der Online-Versteigerung überschreiten wird." Der Auto-Experte geht von einem Promi-Aufschlag von 30 bis 50 Prozent aus.

Haider wählte volle Ausstattung

Dafür bekommen Interessierte auch einiges geboten. Das Porsche 911 Carrera Cabriolet (Typ 996) hat eine Motorleistung von 221 kW und bringt maximal 280 km/h auf die Straße. Es handelt sich um den ersten Porsche mit Wasserkühlung, der nur drei Monate vor Haiders Erstkauf in Österreich typisiert wurde.

© Kus Classic Cars ×

© Kus Classic Cars ×

Optisch ist der Sportwagen in blau-metallic gehalten und verfügt über ein schwarzes Dach sowie innen eine graue Vollleder-Ausstattung. Auch auf eine Klimaanlage, Airbags, ein elektrisches Verdeck und elektrische Fensterheber muss der neue Besitzer nicht verzichten. "Es gibt nichts, was er nicht hätte. Haider hat offensichtlich alles angekreuzt, was es an Ausstattung gegeben hat", betont Helmut Kus.

© Kus Classic Cars ×

© Kus Classic Cars ×

© Kus Classic Cars ×

Nachdem sich einer der Vorbesitzer nicht sonderlich um den Haider-Porsche gekümmert hatte, befindet sich das Cabrio nun wieder in exzellentem, gepflegtem Zustand. Laut Kus wurde das Auto vom aktuellen Noch-Eigentümer komplett serviciert.

Interessiert? Gebote für den Porsche können online unter www.kusclassiccars.com, per E-Mail an hdk@kusclassiccars.com oder telefonisch unter der Nummer +43 664 3033000 abgegeben werden.