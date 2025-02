Ampel-Start: Jetzt spricht künftiger Kanzler Stocker

Am Samstagabend meldete sich dann ÖVP-Chef und der baldige Bundeskanzler Christian Stocker per Video.

Auf X schrieb Stocker: "Die Volkspartei will mit der SPÖ und den NEOS eine Bundesregierung bilden. In den kommenden Tagen werden wir mit ganzer Kraft an einem tragfähigen Regierungsprogramm für Österreich arbeiten! Es geht um die Zukunft unseres Landes – und wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen."

Dazu veröffentlichte er ein Video:

Spitze gegen Kickl

Einen Seitenhieb für Herbert Kickl von der FPÖ gab es auch: "Nachdem Herbert Kickl seinen Regierungsbildungsauftrag nicht erfüllen konnte und deshalb auch zurücklegen musste", teilte Stocker gegen die Blauen aus, habe man sich von Seiten der ÖVP intensiv um eine Regierung für Österreich bemüht.

Die drei der Ampel bei VdB:

"Gemeinsame Basis gefunden"

Stocker zeigte sich zufrieden, dass man mit der SozialdemojkratieSozialdemokratie und den NEOS einen "gemeinsame Basis" gefunden habe. Und er betonte: "Kompromisse schließen Reformen nicht aus."

Nur noch wenige Tage

Wann kommt also die Ampel? Wenn es nach dem Chef der Volkspartei und wohl baldigem Kanzler geht, in wenigen Tagen. Dann will Stocker mit der SozialdemokrtaieSozialdemokratie und den NEOS eine fixe Einigung auch über das Programm gefunden haben.