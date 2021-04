Anschober: ''Oben ohne'' in Masken-Zone

Erwischt! ÖSTERREICH traf Anschober beim Gassigehen – ohne Maske trotz Pflicht.

Nicht einmal zwei Wochen ist Rudi Anschober von seinem Amt des Gesundheitsministers zurückgetreten. Nun sorgt ein Erholungsspaziergang entlang des Donaukanals für mächtigen Wirbel.



ÖSTERREICH staunte nicht schlecht, Anschober rein zufällig in Begleitung seines Golden Retrievers Agur und seiner Lebensgefährtin am Mittwochnachmittag am Donaukanal zu sehen. Denn: Anschober trägt keine FFP2-Maske, obwohl an dem Abschnitt des Kanals zwischen Friedensbrücke und Franzensbrücke eine strikte Maskenpflicht gilt.



