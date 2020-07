Je näher der Termin der Wien-Wahl kommt, umso heftiger werden die Attacken der FPÖ gegen ihren Ex-Chef. Jetzt meinte der FPÖ-Generalsekretär zu Strache: "Stell dich mit der Justizwache gut."

Nach den jüngsten Umfrageergebnissen dürften die Nerven bei manchen FPÖlern etwas blank liegen: Immerhin hätte Heinz-Christian Strache bei einer Bürgermeister-Direktwahl in Wien den FPÖ-Spitzenkandidaten Dominik Nepp schon überholt. Und bei der Sonntagsfrage liegt der Ex-FPÖ-Chef mit seinem Team HC Strache auch so, dass er vermutlich den Einzug in den Wiener Gemeinderat schaffen könnte.

Nach einem Statement von Strache attackierte jetzt FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz seinen Ex-Parteifreund. Weil Heinz-Christian Strache nach Start einer "pro Poliziei"-Kampagne der FPÖ ebenfalls alle Polizisten seine Unterstützung zusicherte, ätzte Schnedlitz auf Facebook: "Lieber Heinz! Freundschaftlicher Tipp: Du solltest dich auch mit den Justizwachebeamten gut stellen, kannst du vielleicht auch noch brauchen."

Wie berichtet, laufen aktuell noch sieben Ermittlungsverfahren gegen Heinz-Christian Strache. Wie aus Justizkreisen zu hören ist, stehen die Erhebungen der Justiz, die direkt die Aussagen im bekannten Ibiza-Video betreffen, kurz vor der Einstellung.

Strache lädt übrigens seine Fans heute, Mittwoch, ab 16.00 Uhr, in der Wiener Lugner City zu Würstel und Freibier ein.