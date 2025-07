Botschafter nach Sado-Maso-Skandal abberufen

Der Spitzendiplomat führte offenbar ein Doppelleben.

Nach Bekanntwerden von anstößigen Blogeinträgen ist ein österreichischer Botschafter von seinem Posten in einem EU-Land abberufen worden. Das Außenministerium bestätigte dies am Mittwoch gegenüber der APA. "Der Botschafter hat am Montag aus persönlichen Gründen um seine Abberufung gebeten. Dies wurde von Bundesministerin Meinl-Reisinger angenommen."

Laut dem Außenministerium hatte Ressortchefin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) am Samstag von den Vorwürfen gegen den Diplomaten erfahren. Die Causa sei im Ministerium "umgehend überprüft" worden, hieß es weiter. Unklar ist, ob es für den Diplomaten auch dienstrechtliche Konsequenzen gibt. Er soll nun in der Zentrale in Wien arbeiten.

Die Affäre war durch einen Bericht der Nachrichtenseite "Fass ohne Boden" bekanntgeworden. Sie berichtete über Blogeinträge der Person, verfasst aus Sicht einer Frau namens "Caro". Dabei handelt es sich durchwegs um explizite Darstellungen von sexuellen Übergriffen und Vergewaltigungen. Die Frau schildert immer wieder, wie sie selbst und andere Frauen Männern willenlos zu Diensten stehen.