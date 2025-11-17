Budgetloch: 4-Jahres-Rosskur bei Armin Wolf in der ZIB2

Der RBI-Chefvolkswirt nennt Armin Wolf in der ZIB2 eine Rosskur gegen das Budgetloch in Österreich. So will er die Wirtschaft in Schwung bringen und die Neuverschuldung bremsen.

Gunter Deuber, der RBI-Chefökonom nennt die Gründe für das extrem niedrige Wirtschaftswachstum in Österreich:

Die Exporte sind deutlich geringer als früher,

die Investitionen und

auch der Private Konsum sind gesunken.

Es fehlt an Vertrauen in den Standort, da helfe auch die staatliche Gießkanne nicht.

Der Experte sieht große Probleme.

"Wir sind auch gegenüber der deutschen Wirtschaft nicht mehr preislich wettbewerbsfähig", sagt Deuber. Die Löhne seien stark gestiegen, die Produktivität sei gefallen. "Wir müssen zurück zu Vor-Covid bei Staatsausgaben und Lohnsteigerungen", sagt Deuber.

Löhne und Staatsausgaben 4 Jahre lang niedriger halten

Wolf fragt: Was tun? Die Antwort: Man müsse die Inflation akzeptieren, Löhne und Staatsausgaben aber 4 Jahre darunter halten.

Genau das ist die Rosskur gegen das Budgetloch in Österreich, die der RBI-Chefvolkswirt Deuber bei Armin Wolf in der ZIB2 nennt. So will er die Wirtschaft in Schwung bringen und die Neuverschuldung bremsen.