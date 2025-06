Bundespräsident VdB: "Horror ist nicht in Worte zu fassen"

Bundespräsident Alexander Van der Bellen äußerte seine Beileidsbekundung via X (vormals Twitter). Der "Horror sei nicht in Worte zu fassen".

"Was heute in einer Schule in Graz passiert ist, trifft unser Land mitten ins Herz", so Van der Bellen.

Im Schreiben hieß es: "Es waren Jugendliche, die ihr ganzes Leben vor sich hatten. Eine Lehrperson, die sie auf ihrem Weg begleitet hat. Es gibt nichts, was in diesem Moment den Schmerz lindern kann, den die Eltern, die Großeltern, die Geschwister, die Freundinnen und Freunde der Ermordeten fühlen."

Der Bundespräsident appellierte an das Miteinander:

"Heute und in den schweren Tagen, die kommen, wird unser Land zeigen, dass in diesem Miteinander unsere Stärke liegt."