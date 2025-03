Bundespräsident VdB über seine Morgenroutine

Alexander Van der Bellen stellte sich auf Social Media einem Interview, wo er private Einblicke von seinem Leben teilte.

Auf Instagram konnte man dem österreichischen Bundespräsidenten Fragen stellen. Eine davon galt seiner Morgenroutine, auf die er erwiderte - es gehe zunächst einmal mit einem Kaffee und Zeitung lesen los - und ein Spaziergang mit der seiner Hündin Juli gehöre natürlich auch dazu.

Wie alt ist Juli?

Es kam auch eine Nachfrage zum Alter seiner Hündin - die den Bundespräsidenten täglich bei seiner Arbeit begleitet. Daraufhin VdB: "Ich sage immer mit Vorbehalt - wenn der griechische Impfpass stimmt, dann ist sie jetzt 13,5 Jahre alt. So ganz genau weiß ich es nicht. Sie ist ja in Griechenland geboren - und wurde als Welpe am Strand gefesselt und ausgesetzt." Ein trauriges Szenario! Da sind wir aber froh, dass Juli bei einem sicheren Besitzer untergekommen ist.

Schmunzel-Moment

Eine weitere Frage lautete: "Kann man als Normalo mit dem Bundespräsidenten reden?" VdB appellierte an dieser Stelle, dass sich natürlich jeder österreichischen Politikern nähern könne. Ob persönlich oder per Social Media an sein Team. Und er fügte hinzu "oder klassisch per Brief" - "kommt aus der Mode, aber geht auch", dabei musste er schmunzeln.

Auch bewertete er seine Zufriedenheit mit der Regierungsbildung und gab ihr eine 8 von 10 - und lobte dabei die letzten Wochen, in denen bekanntlich die Koalition zwischen ÖVP, SPÖ und Neos gebildet wurde.