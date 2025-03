Star-Auftritt: VdB Hund Juli crasht Doktoranden-Promotion in der Hofburg

Bei einer Auszeichnung in der Hofburg crashte der österreichweit-bekannte und geliebte Hund Juli - Hündin von Bundespräsident Alexander Van der Bellen - die Feierlichkeiten.

Mit Schanzwedeln, einmal strecken, umdrehen und verloren herumtapsen - zog Hündin Juli die Aufmerksamkeit auf sich. Und da mitten in den feinen Feierlichkeiten in der Hofburg.

Mitten im Streich-Konzert

Gestern wurden Doktoranden vom Bundespräsidenten ausgezeichnet, die hervorragende Schul- und Studienleistungen erbracht haben. Zu diesem Anlass gab es ein kleines Streichkonzert in den Räumlichkeiten der Hofburg.

Die Teilenehmer standen in einer Reihe versammelt und lauschten der klassischen Musik - als plötzlich Juli auftauchte und erstmal nicht mehr wusste, wo ihr nächstes Ziel sie hinführen sollte.

Dann repostete der Instagram Account von VdB die Story, die den wahren Star-Auftritt aufgenommen hatte.

Dazu schrieb der Account demokratie.liebe: „Who let the Docs out?“ dachte sich Juli heute vielleicht, als sie die feierliche Promotion sub auspiciis Prasidentis rei publicae crashte. Denn vom Bundespräsidenten ausgezeichnet wurden 23 Doktorand:innen, die hervorragende Schul- und Studienleistungen erbracht haben."