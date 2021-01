Die Strafenbilanz des Lockdowns im Jänner zeigt: Viele pfeifen auf die Verordnung.

An diesem Wochenende hat die Polizei mehrere Corona-Faschings­partys aufgelöst. In Oberösterreich feierten 13 Gäste in einem Wirtshauskeller, in Kärnten nahm ein Covid-Kranker an einem Eisstockschießen teil. In Tirol fuhren Jugendliche mit einem Faschingswagen auf einem Sportplatz herum. Laute Musik fetzte den 33 feierwütigen Gästen um die Ohren, bis die Polizei eingriff.Zur Erinnerung: Ganz Österreich ist im harten Lockdown. Insgesamt stellte die Polizei im Jänner 11.243 Strafen aus. Davon waren 9.017 Anzeigen nach dem Covid-19-Maßnahmengesetz.Welches Bundesland die meisten Strafen hat und wo die Polizei mit Corona-Sündern weniger Probleme hatte, lesen Sie mit oe24plus.