Wien. Am Samstag um Mitternacht endet wie angekündigt der Lockdown für Geimpfte und Genesene, für Ungeimpfte geht er ohne zeitliche Einschränkung weiter, gab die Regierungsspitze nach dem Bund-Länder-Gipfel am Mittwoch bekannt. Geeinigt hat man sich auf österreichweite "Mindeststandards".

Diese erlauben es den Ländern, nach dem Lockdown-Ende wieder alle Bereiche (Handel, Dienstleister wie Friseure, Gastronomie, Tourismus, Kultur, Sport) für Geimpfte und Genesene zu öffnen - allerdings mit Schutzmaßnahmen. Betreten werden können diese Bereiche nur mit 2G-Nachweis, also nur geimpft oder genesen. In der Gastronomie gilt grundsätzlich eine Sperrstunde um 23 Uhr. Die Nachtgastronomie bleibt ebenso in ganz Österreich zu wie Apres-Ski und Barbetrieb - erst am 9. Jänner wird erneut beraten, ob eine Öffnung dieser Bereiche aus epidemiologischer Sicht möglich ist.

Corona-Sünder sollen Hilfen zurückzahlen

Nehammer und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein signalisierten: Haltet euch an die neuen Regeln. "Es ist eine Öffnung mit einem Sicherheitsgurt. Wir werden den Kontrolldruck erhöhen", so Nehammer. Bei Verstößen oder laschen Kontrollen droht den Gastronomie- und Handelsbetrieben sogar die Rückzahlung der erhaltenen Corona-Hilfen. Mückstein an die Betriebe: "Es muss vorbei sein mit dieser augenzwinkernden Wurschtigkeit bei den Kontrollen."