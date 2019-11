Offiziell schwören sich die Roten natürlich wieder echte Parteifreundschaft und Treue. Hinter den Kulissen läuft aber längst wieder eine Personaldebatte in der roten Welt – mit unterschiedlichen Lagern und unterschiedlichen Zielen.

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner scheint jedenfalls nicht amtsmüde zu sein. Auch ein schlechtes Ergebnis bei der Steiermark-Wahl am 24. November werde daran nichts ändern, berichten Vertraute der Roten.

In ihrer Partei machen sich allerdings wieder verschiedene Gruppen auf, um sie zum Aufgeben zu bringen. Dass Medienmanager Gerhard Zeiler – der immer wieder als potenzieller SPÖ-Vorsitzender ins Spiel gebracht wurde und wird – just am 25. November sein neues Buch – Leidenschaftlich Rot – herausbringt, löst im Rendi-Wagner-Lager Nervosität aus.

In der SPÖ-Basis ist die Unruhe aber noch größer. Einige folgen Ex-SP-Geschäftsführer Max Lercher. Andere wiederum wünschen sich weiter Burgenlands SP-Chef Hans Peter Doskozil, der vorerst abwinkt. Und wieder andere wollen einen Gewerkschafter à la Roman Hebenstreit.

Denn eines vermissen alle: „Dass wir inmitten der FP-Skandale überhaupt nicht aktiv werden.“

Isabelle Daniel