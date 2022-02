Parteien rüsten sich für Neuwahl

Platzt Türkis-Grün? Mehrere Parteien holen sich bereits Wahlkampftipps.

„Es wird immer wahrscheinlicher, dass wir am Ende frühzeitig wählen, obwohl das in der Regierung keiner will“, sagt ein Regierungsstratege. Alle Parteien stellen sich auf besonders heftige U-Ausschuss-Monate ein.



Im Mittelpunkt des „ÖVP-Korruptionsausschusses“ steht nicht mehr nur Sebastian Kurz, sondern die ÖVP an sich, haben die Oppositionsparteien bereits klargemacht. Und sie rechnen mit „ständig neuen Enthüllungen“.



Den ganzen Politik-Insider lesen Sie HIER mit dem oe24plus-Abo. Jetzt anmelden!