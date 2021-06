Dann war es nur noch einer: Kickl als FPÖ-Chef fix

Mit Udo Landbauer hat am Freitag der letzte Kickl-Konkurrent abgesagt.

Natürlich konnte er noch absagen – so kurz vor dem Ziel ist das aber unwahrscheinlich:



Wenn nicht noch ein gröberes politisches Erdbeben passiert, wird das FPÖ-Parteipräsidium am ­kommenden Montag Klubchef Herbert Kickl zum 13. Obmann der FPÖ designieren.



Es steigt keiner gegen den scharfzüngigen Kärntner, der seit Jahren in Purkersdorf (NÖ) wohnt, in den Ring.



