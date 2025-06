Darum sagte Kickl alle Termine ab

FPÖ-Chef Herbert Kickl meldete sich heute zu den Terminabsagen, die er zuletzt machen musste, via Facebook zu Wort.

Vergangene Woche sagte FPÖ-Chef Herbert Kickl alle seine öffentlichen Termine "aus familiären Gründen" ab. Jetzt sprach der FP-Politiker via Facebook darüber, warum genau er die Termine absagen musste:

"Der Grund für diese Absagen war/ist, dass meine Eltern mich aufgrund einer schweren Krankheit meines Vaters in dieser schwierigen Phase mehr brauchen, als das unter normalen Umständen der Fall wäre. Meine Eltern waren immer für mich da. Jetzt ist es umgekehrt. Alles hat seine Zeit. Ich denke, Ihr habt Verständnis dafür."

An seine Follower schreibt er weiter: "Bitte macht Euch keine Sorgen um meine Gesundheit! Dazu besteht nicht der geringste Anlass, ganz im Gegenteil."

Politisch verfolge er "natürlich alles mit" und er sei mit seinem Team in engster Abstimmung, schreibt Kickl und kündigt an "alle für das Finale vor der Sommerpause geplanten Aktivitäten" wahrzunehmen.

Am Ende seines Postings bedankt sich der FPÖ-Chef "für die vielen lieben Wünsche", die ihn in den letzten Tagen erreicht haben. "Es beweist mir einmal mehr: Wir sind eine große und starke freiheitliche Familie!", so Kickl.