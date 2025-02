Das sagt Bürgermeister Ludwig zum verhinderten Anschlag auf Wiens Westbahnhof

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) äußerte sich am Abend zum verhinderten Anschlag auf den Wiener Westbahnhof.

Die Polizei und der Verfassungsschutz haben einen Terroranschlag verhindert, den ein 14-Jähriger am Wiener Westbahnhof geplant hatte. Wie das Innenministerium am Mittwoch mitteilte, nahmen Ermittler des Landesamtes Staatsschutz und Terrorismusbekämpfung (LSE) und Kräfte der WEGA den Jugendlichen am 10. Februar fest. Bei ihm wurden unter anderem mehrere Messer und zahlreiches Material gefunden, das auf eine Anhängerschaft des Islamischen Staates (IS) hindeutet.

"Gefahr des islamischen Terrorismus"

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) sprach von der Gefahr des islamischen Terrorismus und dankte den Einsatzkräften.

Wien setzt seit 2014 mit dem Netzwerk Demokratiekultur & Prävention auf eine starke Strategie gegen Extremismus. Ich fordere klare Maßnahmen: ein bundesweites Waffenverbot & die Befugnis zur Messengerüberwachung für Sicherheitsbehörden. Wien bleibt die Stadt des Zusammenhalts! — Michael Ludwig (@BgmLudwig) February 19, 2025

Für Ludwig ist klar: "Wir brauchen konsequente Maßnahmen gegen die Terrorgefahr."