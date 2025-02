Hammer-Umfrage zeigt, wie stark die AfD wirklich ist

Eine neue Schock-Umfrage zeigt, wie stark die AfD wirklich ist und lässt mit Spannung auf den kommenden Wahl-Sonntag blicken.

Laut den aktuellen Umfrage-Werten könnte die AFD bei der Bundestagswahl am Sonntag zweitstärkste Kraft werden. Doch wie mächtig wird sie dann tatsächlich?

Machtrennen um Kanzlerposten

Den Auswertungen von Forsa zeigen aktuelle Zahlen: Die AfD kommt bei der Wahl am Sonntag auf 22 Prozent – und könnte damit zweitstärkste Kraft werden. Im Vergleich zu der Wahl 2021 erreichte die AFD nur 10,3 Prozent. Diesmal könnte sie also einen extremen Anstieg an Stimmen dazugewinnen.

In Zeiten der deutschen Wirtschaftsflaute, der Inlfation und der Unzufriedenheit mit der aktuellen Regierung wird die AFD vor allem als Protest-Partei wahrgenommen. Die Union würde laut Umfrage auf 30 Prozent kommen - und damit den 1. Platz und mit Friedrich Merz den Kanzler stellen.

Die SPD kommt auf 15 Prozent, gefolgt von "Grüne" (13 Prozent), "Linke", (6,5 Prozent), BSW (5 Prozent) und der FDP (4,5 Prozent) - die den Einzug in den Bundestag damit nicht mehr schaffen würde.

Stand jetzt bleibt die AfD dennoch weit davon entfernt, eine Mehrheit zu erringen, weil alle anderen Parteien eine Regierungszusammenarbeit mit ihr ausschließen.