Umfrage-Beben vor Bundestagswahl: Wer plötzlich stark zulegt

Neueste Umfragen kündigen eine Wahl-Überraschung an.

In vier Tagen wählt Deutschland einen neuen Bundestag. Während die Union in allen Umfragen weiterhin klar vor der AfD und der SPD liegt, kündigen neueste Umfragen bei den Kleinparteien eine große Wahl-Überraschung an.

Noch vor wenigen Wochen rechneten zahlreiche Experten, dass die Linke aus dem Parlament fliegt, nun kommt es quasi zu einer Auferstehung der Totgesagten.

Spitzenduo Heidi Reichinnek und Jan van Aken © Getty ×

Wahl-Überraschung

Unter dem Spitzenduo Heidi Reichinnek und Jan van Aken konnten die Sozialisten im Wahlkampf deutlich zulegen und kommen bei INSA jetzt schon auf 6,5, bei Forsa auf 7 und bei Yougov sogar auf 9 Prozent der Stimmen. Damit würde die Linke deutlich wieder in den Bundestag einziehen.

© Yougov ×

Ein starkes Abschneiden der Sozialisten hätte auch Auswirkungen auf eine mögliche Koalition zwischen CDU/CSU und SPD. Eine Große Koalition kommt derzeit auf 45 Prozent der Stimmen, könnte aber dennoch über eine Parlaments-Mehrheit verfügen.

Sollten aber sowohl Linke als auch BSW und FDP in den Bundestag einziehen, dann könnte diese Mehrheit wackeln und CDU-Chef Merz müsste sich um einen weiteren oder anderen Koalitionspartner umsehen.