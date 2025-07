Diese Personen bekommen jetzt 150-Euro-Gutschein

Trotz Sparpakets geht auch heuer wieder die Aktion „Schulstartklar!“ an den Start.

Rund 52.500 Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen haben in diesem Jahr Anspruch auf die Gutscheine der Aktion „Schulstartklar!“ des Sozialministeriums. Die 150 Euro können speziell für den Kauf von Schulartikeln verwendet werden.

„Das Projekt ‚Schulstartklar!’ unterstützt armutsgefährdete Familien mit Schulkindern bei der Ausstattung für den Schulbeginn. Diese so wichtige Unterstützung ist mir ein persönliches Anliegen. Sie setzt bei denen an, die es am dringendsten brauchen, das ist ein echter Beitrag im Kampf gegen Kinderarmut“, betont Sozialministerin Korinna Schumann.

Erstmals auch über App

Neu ist in diesem Jahr, dass die Gutschein-Ausgabe erstmals digital über die App „Schulstart“ ermöglicht wird. Wer einen Anspruch hat, kann den Gutschein bequem herunterladen und digital aktivieren. Bei Bedarf, zum Beispiel für Familien ohne Smartphone, stehen von 4. August bis 12. September weiterhin 45 Abholstellen für den Erhalt physischer Gutscheine zur Verfügung. Der Versand der Verständigungsschreiben (inkl. Aktivierungscode) erfolgt ab dem 25. Juli 2025, die Gutscheine können bis 31. Oktober 2025 in allen LIBRO- und PAGRO DISKONT-Filialen eingelöst werden.