Ehepaar Nehammer spendet 15.000 Euro für Ukraine

Katharina Nehammer, die Ehefrau des Kanzlers hat sich via Facebook zum Ukraine-Krieg geäußert und erklärte darin, wie sie ''notleidenden Menschen'' helfen will.

Anlässlich des Frauentages am 8. März schrieb Katharina Nehammer, die Ehefrau des Bundeskanzlers, am Montag eine Nachricht an Olena Selenska, der Ehefrau des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. "Es ist mir wirklich ein Bedürfnis einer ganz besonderen Frau eine Nachricht zukommen zu lassen. Olena Selenska. Sie kämpft an der Seite ihres Mannes gegen einen Krieg, der durch nichts zu rechtfertigen ist", schreibt Katharina Nehammer in einem Facebook-Posting.

Katharina Nehammer: "Zusammen sind wir stark!"

Über die Bilder, die "uns täglich aus der Ukraine erreichen", sei sie zutiefst erschüttert, so Katharina Nehammer weiter. "Deswegen meine Botschaft: Zusammen sind wir stark! Setzen wir ein Zeichen! Mein Mann und ich spenden 15.000 Euro an Nachbar in Not um die notleidenden Menschen in der Ukraine zu unterstützen. Das ist nur einer von vielen Beiträgen, aber wir werden noch sehr viele größere Teile zusammenfügen. Wir sind Europa", schreibt sie in ihrem Posting.