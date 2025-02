Die steirische Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl wird Staatssekretärin im Finanzministerium

Die steirische Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl wird der künftigen Bundesregierung als Staatssekretärin im Bundesministerium für Finanzen angehören. Das hat der Bundesparteivorstand in seiner heutigen Sitzung einstimmig beschlossen.

„Schon vor der Nationalratswahl habe ich mehrfach betont, dass es eine Reformpartnerschaft auf Bundesebene brauchen wird, um die Wettbewerbsfähigkeit unseres Standortes zu verbessern und die weiteren großen Herausforderungen anzupacken, vor denen unser Land aktuell steht. Dass ich nun aktiv an einer Reformagenda der politischen Mitte im Finanzressort mitwirken darf, ist für mich eine große Ehre. Die Konsolidierung des Budgets ist mit Sicherheit keine leichte, aber dafür umso wichtigere Aufgabe. Ich bin davon überzeugt, meine langjährige politische Erfahrung hier gut einbringen zu können. Nach rund acht Jahren in der Landesregierung und zuvor drei Jahren als Klubobfrau im Landtag Steiermark, ist es für mich nun ein guter Zeitpunkt für eine Veränderung“, so Barbara Eibinger-Miedl.