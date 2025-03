Elli Köstinger bei Bundestags-Zeremonie

Ex-Ministerin Elli Köstinger (ÖVP) ist am Dienstag Gast in Berlin und trifft CDU-Prominenz im Bundestag.

Die Vertraute von Ex-Kanzler Sebastian Kurz, Elli Köstinger, ist am Dienstag auf persönliche Einladung der zukünftigen Präsidentin des Deutschen Bundestages, Julia Klöckner, Gast bei der Konstituierung des 21. Deutschen Bundestages in Berlin.

Elli Köstinger, Julia Klöckner und CDU-Chef Friedrich Merz. © privat ×

Köstinger und Klöckner verbindet eine langjährige politische und persönliche Freundschaft, heißt es aus Köstingers Umfeld. Beide kennen sich seit dem Jahr 2017.

Zur gleichen Zeit Landwirtschaftsministerinnen

Klöckner und Köstinger waren zur gleichen Zeit von 2018 bis 2021 bzw. 2022 als Landwirtschaftsministerinnen in der Deutschen bzw. Österreichischen Bundesregierung tätig.

Bevor es am Dienstag in den Bundestag ging, begann der Tag mit einem gemeinsamen ökumenischen Gottesdienst in der St.-Hedwigs-Kathedrale, an der auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Regierungsmitglieder sowie zahlreiche scheidende und neue Bundestagsabgeordnete teilnahmen.



Am Rande der heutigen Konstituierung kam es auch zu einem Treffen von Köstinger mit CDU-Chef und wohl zukünftigen neuen Deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz.

Köstinger arbeitet aktuell in der Privatwirtschaft und teilt sich ein Büro-Geschoss mit Ex-Kanzler Kurz nahe des Stadtparks.