Erster Härte-Test für Blau-Schwarz

In Niederösterreich sind am Sonntag 1,307.510 Stimmberechtigte zu Kommunalwahlen aufgerufen.

In 568 der 573 Gemeinden wird über die Neuzusammensetzung der Stadt- und Ortsparlamente entschieden. 11.821 Mandate kommen zur Vergabe, 1.940 Parteien und Listen treten an. Die Bürgermeister werden nicht direkt, sondern von den jeweiligen Gemeinderäten gewählt.

"Name vor Partei"

Zweitwohnsitzer sind nicht mehr stimmberechtigt. Erstmals liegen ausschließlich amtliche Stimmzettel auf, maximal fünf Vorzugsstimmen dürfen vergeben werden. Weiterhin Gültigkeit hat der Grundsatz "Name vor Partei". Kandidaten in allen 568 Gemeinden stellt nur die ÖVP. Repräsentanten der SPÖ finden sich in 538 Kommunen, Vertreter der FPÖ in 444, der Grünen in 116 und der NEOS in 52. Hinzu kommen 218 unabhängige Listen.

570 Kommune

Die Ergebnisse von Pernersdorf (Bezirk Hollabrunn) und Vösendorf (Bezirk Mödling) stehen bereits fest. In den beiden Gemeinden wurde am 28. Jänner bzw. 5. Mai 2024 und daher binnen Jahresfrist vor dem 26. Jänner 2025 gewählt. In den somit 570 Kommunen regieren aktuell 450 Ortschefs der ÖVP, 105 der SPÖ sowie 15 von Listen.

Wahllokale öffnen am Sonntag

Die ersten Wahllokale öffnen am Sonntag um 6.00 Uhr, die letzten schließen um 17.00 Uhr. Weil es sich um 568 Einzelwahlen handelt, werden Ergebnisse unmittelbar nach deren Eintreffen veröffentlicht. Eine Summierung aller vorläufigen Resultate ("fiktives Landesergebnis") wird nicht vor 20.00 Uhr erwartet. Traditionell zu anderen Terminen gewählt wird in Niederösterreich auf kommunaler Ebene in St. Pölten, Krems und Waidhofen an der Ybbs.