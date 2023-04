Erstmals nach Rücktritt: Ex-Kanzler Kurz gibt Comeback im ORF

Wien. Kurz ist wieder da – allerdings nicht als Politiker. Der Ex-Kanzler hat am Sonntag (22 Uhr, ORF2) erstmals seit seinem Rücktritt einen längeren Auftritt im Staatsfunk. Bei Claudia Reiterer „Im Zentrum“ geht es aber nicht um eine mögliche Anklage gegen den Ex-ÖVP-Chef. Kurz diskutiert stattdessen mit Außenpolitik-Expertinnen wie Velina Tchakarova oder Le-Monde-Grande-Dame Joëlle Stolz das Thema „Wie groß ist Chinas Macht?“

Kurz: So will er jetzt als Unternehmer durchstarten Der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz gab der deutschen WirtschaftsWoche ein ausführliches Interview.

Affäre von Kurz-Chef Thiel unterschrieb vor Tod Schweige-Vertrag Der Chef von Ex-Kanzler Sebastian Kurz, Milliardär Peter Thiel, ist in einen mysteriösen Todesfall verwickelt. Sein Liebhaber stürzte in den Tod – doch vorher unterschrieb er noch einen Schweigevertrag ...

Kurz im Osten unterwegs. Comeback-Pläne in die heimische Politik sind für Alt-Kanzler Kurz derzeit ohnehin kein Thema, wie er der deutschen Wirtschaftswoche erzählte. Kurz ist stattdessen als Geschäftsmann vielbeschäftigt: Zwei bis drei Wochen pro Monat jettet der 36-Jährige dafür rund um den Globus. Aktuell liegt sein Schwerpunkt vor allem im mittleren und nahen Osten.

