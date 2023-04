Die Millionen-Geschäfte des Sebastian Kurz

Berater, Investor, Unternehmer – das neue Leben von Ex-Kanzler Sebastian Kurz.

Wien. Von Comeback-Plänen in die heimische Politik will Alt-Kanzler Sebastian Kurz nichts wissen, wie er der deutschen Wirtschaftswoche sagte. Seine zahlreichen Geschäfte würden es ohnehin nicht erlauben: Zwei bis drei Wochen im Monat ist der 36-Jährige dafür rund um den Globus unterwegs. Aktuell liegt sein Schwerpunkt vor allem im mittleren und nahen Osten.

Berater für Thiel und Deals in Abu Dhabi

Beratung. Als Berater im Rahmen von seinem SK Management – mit Büro unter anderem in Wien (siehe unten) unterstützt er den US-Milliardär Peter Thiel bei geopolitschen Fragen. Darüber hinaus zahlreiche andere Klienten – allen voran in Abu Dhabi und Dubai. Dort plant er aktuell ein neues Büro aufzubauen. In Europa unterstützt er ein Firmen-Konglomerat bei der Errichtung einer Batteriefabrik.

Benko-Deals. Im Nahen Osten soll er laut Standard Immo-Investor Rene Benko bei der Investorensuche in geholfen haben, Namen von Kunden wolle man aber nicht kommentieren, so ein Sprecher des Ex-VP-Chefs.

IT-Security in Israel, Investments mit Schütz

Sicherheit. Auch sein israelisches IT-Sicherheits-Start-Up Dream Security zählt mittlerweile schon knapp 50 Mitarbeiter. Vor einem halben Jahr gegründet, investierten Geldgeber darin rund 20 Millionen US-Dollar. Spezialisiert hat sich das Unternehmen auf den Schutz kritischer Infrastruktur – wie Öl-Pipelines oder Raffinierien.

Investor. Mit dem Ex-ÖVP-Großspender Alexander Schütz unterhält Kurz eine gemeinsame Investment-Gesellschaft: Die AS²K Beteiligungs GmBH. Sie investiert in neue Start-Ups, unter anderem im Gesundheitsbereich. Zeit für die Familie soll trotzdem bleiben: Ostern verbringt Kurz mit Freundin und Kind in Wien und NÖ. Ab nächster Woche geht es dann wieder los.