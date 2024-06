Letzte Umfrage sieht FPÖ auf dem ersten Platz

Knappes Duell um Platz 2 ++ Grüne Verluste

Seit Monaten sehen Österreichs Wahlforscher allesamt Blau, wenn es um die EU-Wahl geht. Und auch In der letzten Umfrage für oe24 vor der Wahl - Lazarsfeld befragte 2.000 Wahlberechtigte bis zum 2 Juni, also eine Woche vor der Wahl - hat die FPÖ die Nase vorn. Das wäre das erste Mal in der 2. Republik.

Bandbreiten. Lazarsfeld hat Bandbreiten errechnet, in denen sich das Ergebnis bewegen könnte. Mit Spitzenkandidat Harald Vilimsky könnte die FPÖ auf 27 bis 30 %kommen und hat damit die beste Chance auf Platz 1. Dabei zeigt sich die FPÖ-Klientel ungewohnt entschlossen, zur Wahl zu gehen: Immerhin 67 % waren sich "sicher".

Im Kampf um Platz 2 geht es enger zu: Lazarsfeld sieht die SPÖ mit Andreas Schieder zwischen 22 und 25 %und ÖVP-Mann Reinhold Lopatka bei 19 bis 22 %. Die Reihenfolge ist entscheidend: Wer als Dritter ins Ziel geht oder gar unter 20 %fällt, erlebt einen Tiefschlag vor der Nationalratswahl.

Grün runter, Pink rauf. Die Grünen werden verlieren. Nach der "Lügen-Affäre" waren sie zuletzt bei 8-10 %, 2019 hatten sie noch 14 %. Die Neos dürften stark zulegen, zuletzt lagen sie zwischen 12 und 15 %. Spitzenkandidat Helmut Brandstätter profitierte - so wie wohl auch die SPÖ - von der grünen Krise rund um Lena Schilling.