Ex-Kanzler Nehammer tanzt in Eden Bar

Ex-Bundeskanzler Karl Nehammer genießt seine Freizeit. Er wurde beim Tanzen in einem Nobel-Lokal gesichtet.

Der Alt-Kanzler feierte am Wochenende in der Eden Bar, direkt neben dem Wiener Stephansdom. Der Club in der Liliengasse gehört zu den traditionellsten Lokalen in Wien und blickt auf eine über hundertjährige Geschichte zurück.

Der 52-Jährige genoss einen feinen Abend mit seiner Ehefrau Katharina, Besitzer Christoph Probst postete ein Bild von Nehammer auf Instagram.

"Es ist mir eine Ehre, Herr Bundeskanzler", schreibt der Lokal-Boss.