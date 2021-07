Ex-Ministerin für Impf-Pflicht

Nach Vorstößen in anderen Ländern wird bei uns über das Tabuthema diskutiert.

Europaweit preschen erste Staaten mit einer Impfpflicht für geschützte Bereiche vor. In Frankreich wurde diese Woche die Impf-Pflicht für Pflegekräfte ab 15. September beschlossen. Auch in Griechenland und Italien muss sich das Gesundheitspersonal künftig impfen lassen. Auch in Deutschland wird derzeit laut über eine Impfpflicht bei den Lehrern nachgedacht.



In Österreich hingegen scheint die Impfpflicht immer noch Tabuthema zu sein.



Den ganzen Artikel lesen Sie HIER mit dem oe24plus-Abo. Jetzt anmelden!