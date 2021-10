Finanzminister Blümel und Moderatorin Clivia Treidl sind zum zweiten Mal Eltern geworden.

In der Nacht auf Donnerstag kam Blümels zweites Baby zur Welt. Nach Tochter Josefine, die im März 2020 zur Welt kam, freut sich das Paar jetzt über einen Buben. Der Name des Neugeborenen ist noch nicht bekannt.



Finanzminister Blümel und die Journalistin und Moderatorin sind seit acht Jahren ein Paar. Kennengelernt haben sie sich über gemeinsame Bekannte.

Baby-Boom

Es sind nicht die einzigen Kinder, die in der türkis-grünen Periode das Licht der Erde erblickten. Mitte Juli wurde Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) Mutter eines Sohns, schon am Drei-Königs-Tag brachte Justizministerin Alma Zadic (Grüne) ihren Sohn zur Welt. In einigen Wochen wird Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) erstmals Vater.