FPÖ tobt wegen fernbleibender Minister: "Einfach nur mehr feige"

Die FPÖ hat am Dienstag vor Beginn der Sitzung des von ihr initiierten "kleinen Untersuchungsausschusses" zum Thema NGO-Förderungen einmal mehr kritisiert, dass bis dato kein einziger Minister dem Gremium Rede und Antwort habe stehen wollen.

Stattdessen schicke man "feige" Beamte vor, so FPÖ-Fraktionsvorsitzender Christoph Steiner in einem Statement vor Sitzungsbeginn. Wäre es nach den anderen Fraktionen gegangen, dann hätte es den Ausschuss erst gar nicht gegeben, sagte er.

Die FPÖ hat das Gremium - formal ein Unterausschuss des Rechnungshofausschusses - im Herbst des vergangenen Jahres einberufen, die erste Sitzung erfolgte im Oktober. Durchleuchten will die FPÖ dabei staatliche Subventionen und Leistungsvereinbarungen gemeinnütziger Vereine (Non-Profit-Organisationen/NGO) - und zwar über zwei Gesetzgebungsperioden hinweg. Es müsse "Schluss" sein für "Förderungen ohne Nutzen", wie es im Herbst seitens der Blauen hieß.

Während die FPÖ Missstände ortete, sahen die anderen Fraktionen ÖVP, SPÖ, NEOS und Grüne bisher "keine Smoking Gun" - zum Ärger Steiners, wie er auch am Dienstag neuerlich ausführte. Auch dass die FPÖ als einzige Fraktion ein Statement vor der Sitzung abgab, zeige auf, dass seine Partei bei diesem Thema alleine "gegen alle anderen" dastehe, erklärte der Abgeordnete.

FPÖ will Minister herbeischaffen

In der Ausschusssitzung am Dienstag soll es um Förderungen durch das Wirtschaftsministerium und das Infrastrukturministerium gehen, die FPÖ hätte dazu gerne Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) und Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ) im Ausschuss gehört. "Wir werden auch nicht müde, aufzuzeigen, dass auch heute kein Minister im Ausschuss erscheint", so Steiner. "Das ist einfach nur mehr feige."

Die FPÖ werde daher einen Antrag auf Herbeischaffung der jeweiligen Minister als Auskunftspersonen stellen, freilich ist sich Steiner der Aussichtslosigkeit des Vorhabens bewusst: "Die 'Verliererkoalition' wird das wieder ablehnen, davon gehe ich aus." Auch hätte man gern die Minister der Vorgängerregierung geladen, dies sei aber ebenfalls an den anderen Fraktionen gescheitert.

Eigener blauer Abschlussbericht geplant

Die FPÖ will daher einen eigenen Abschlussbericht ("Minderheitenbericht") verfassen und damit "unsere Wahrnehmungen ungefiltert vorlegen", kündigte er an. Denn auf einen mehrheitlich beschlossenen Ausschussbericht werde sich die FPÖ "nicht verlassen können". Ob auch die zweite Oppositionspartei - die Grünen - einen solchen Minderheitenbericht vorlegen wird, sei ihm nicht bekannt. Der Fahrplan sieht vor, dass der Abschlussbericht bis zum 22. April 2026 verfasst wird.

Der Unterausschuss hat 13 Mitglieder und tagt grundsätzlich vertraulich. Je vier Abgeordnete kommen von FPÖ und ÖVP, drei von der SPÖ und jeweils einer bzw. eine von NEOS und Grünen. Sie berichten an den Rechnungshofausschuss, der die Erkenntnisse am 12. Mai behandelt. Im Juni berät schließlich der Nationalrat über die Ergebnisse.