Frage der Woche: Finden Sie Kopftuch-Verbot in Schulen richtig?

Ihre Meinung

Frage der Woche: Finden Sie Kopftuch-Verbot in Schulen richtig?

10.09.25, 14:10
Wir wollen Ihre Meinung zu den brisantesten und spannendsten Themen der Woche. 

Die Regierung hat das Kopftuch für Schülerinnen unter 14 Jahren an Schulen verboten. Wer dagegen verstößt, muss mit hohen Strafen rechnen. 

Kopftuch-Verbot an allen Schulen

  • Mädchen unter 14 Jahren sollen während des Schulbesuchs kein Kopftuch tragen dürfen.
  • Ziel ist nach Regierungsangaben, „frühzeitige geschlechtsspezifische Zuschreibungen“ und „ehrkulturelle Verhaltenspflichten“ zu verhindern und die Selbstbestimmung der Mädchen zu stärken.

Das Verbot ist im Entwurf zur Änderung des Schulunterrichtsgesetzes und des Privatschulgesetzes vorgesehen. Es betrifft also alle öffentlichen Schulen und auch Privatschulen mit Öffentlichkeitsrecht in Österreich.   

Wir wollen aus diesem Grund wissen: "Frage der Woche: Finden Sie das Kopftuch-Verbot in Schulen richtig? " 

