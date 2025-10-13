Geiselfreilassung – Kurz feiert Trumps "Mega-Erfolg"

Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz lobt im oe24-Interview die Anstrengungen der Trump-Administration für einen Frieden in Nahost und teilt gegen Linke aus.

Am Montag haben Vertreter der USA, Ägyptens, Katars und der Türkei eine gemeinsame Friedenserklärung für den Gazastreifen unterzeichnet. Zuvor wurden 20 überlebende Hamas-Geiseln freigelassen und unter Freudentränen in Israel von ihren Angehörigen in Empfang genommen. Im Gegenzug wurden 2.000 palästinensische Gefangene aus israelischer Haft entlassen.

Die Geiselfreilassung ist ein historischer Tag für Israel. Die Übergabe der 20 noch lebenden Geiseln ans Rote Kreuz und ihre langersehnte Ankunft in Israel wurden in Tel Aviv per Großleinwand übertragen. Nach der Freilassung der Geiseln stimmten die Menschen auf dem Platz im Zentrum von Tel Aviv Gesänge an, tanzten und fielen sich überglücklich in die Arme.

Kurz feiert Trumps "Mega-Erfolg"

Im oe24.TV-Interview sprach Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz mit oe24-Politik-Chefredakteurin Isabelle Daniel über diesen historischen Tag. Kurz, der mittlerweile die Hälfte seiner Zeit in der Region, in den Golfstaaten und in Israel verbringt, beschreibt die Stimmung dort angesichts der Entwicklungen heute als "euphorisch". "In Israel ist man sehr erleichtert, dass die 20 noch lebenden Geiseln nach über zwei Jahren jetzt nach Hause kommen konnten und auch in den Golfstaaten ist man sehr, sehr froh, dass es eine Chance für ein positives Miteinander in der Region gibt."

"Die Stimmung gegenüber Trump und der Administration ist im Middle East generell sehr positiv", sagt Kurz. Er findet es schade, dass sich in Europa viele so schwer tun, diesen Erfolg anzuerkennen. "Die Linke tut sich einfach wahnsinnig schwer damit, das positiv zu sehen. Es gibt zwar immer Demonstrationen für Frieden, aber wenn da nicht die Greta Thunberg den Frieden bringt, sondern der Donald Trump, dann gibt es auch keine Freude am Frieden mehr." Das sei für ihn nicht nachvollziehbar, denn "unabhängig, wie man Trump sieht, ob man links oder rechts ist: Das ist einfach ein Mega-Erfolg", so Kurz. Er fügt hinzu: "Das ist großartig, nicht nur für die Geiseln und deren Familien, es ist auch gut, dass das Blutvergießen in Gaza zu Ende ist. Es ist ein Sieg der positiven Kräfte gegen die Zerstörer. Es ist ein Erfolg aller, die das Miteinander wollen, gegen die Terrorfinanzierer wie den Iran und andere."