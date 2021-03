Gewessler hat vorübergehend Amtsgeschäfte von Anschober übernommen

Klimaschutzministerin hat die aktuelle Verordnung für ihn unterzeichnet.

Damit der Ministerrat während Anschobers Abwesenheit beschlussfähig bleibt und weiterhin Anfragen an den Gesundheitsminister unterschrieben werden können, hat Gewessler vorübergehend seine Amtsgeschäfte übernommen. Die Klimaschutzministerin vertritt den erkrankten Gesundheitsminister bis Montag, wie "Kleine Zeitung" berichtet. Damit sind formal gesehen derzeit nur zwei grüne Regierungsmitglieder im Amt – Leonore Gewessler und Vizekanzler Werner Kogler.

Anschober kündigte bereits gegenüber ÖSTERREICH an, dass er am Montag wieder zurück sein wird.

Der Gesundheits­zustand von Gesundheitsminister Rudolf Anschober beschäftigt dieser Tage die Polit-Zirkel dieses Landes. Wie krank sei er wirklich?, raunen sich Politiker zu. Er schmeiße am Montag hin, machte am Wochenende die Runde. Aber wo ist Anschober wirklich und was plant er? ÖSTERREICH recherchierte nach >>> Mehr dazu HIER.