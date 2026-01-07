Alles zu oe24VIP
Grassers neues Leben - mit Job im Büro

07.01.26, 15:09
Eingeschränkte Bewegungsfreiheit, fixer Job und Sprechverbot gegenüber Medien 

Zu seinem 57. Geburtstag wurde Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser am 2. Jänner aus der Haft im Innsbrucker Gefängnis entlassen. Seine Frau Fiona holte ihn ab, zusammen mit ihr und der gemeinsamen Tochter wohnt Grasser jetzt in Kitzbühel.

Grasser trägt Fußfessel (wohl bis Frühjahr 2027) und darf nur einige Räume des großen Luxus-Chalet betreten, zu dem 3.000 m² Grund gehören. "Es geht ihm gut, alles verläuft bestens", sagt ein Vertrauter gegenüber oe24.

Sport ist erlaubt, eine Arbeit schon fix

Grasser hat einen Job im Büro, für den er während der Woche das Chalet verlassen darf. Er muss dabei geregelten Zeiten nachgehen. Sobald sich etwas ändert, muss er das umgehend melden.

Grasser selbst hat Sprechverbot gegenüber Medien - das ist eine seiner Auflagen für den elektronischen Hausarrest. Die Überwachungszentrale bei der Justiz prüft via GPS-Signal der Fußfessel ständig Grassers Aufenthaltsort. Auch Sport ist erlaubt, muss aber auch gemeldet werden.

Der Ex-Finanzminister war Ende März 2025 wegen Untreue und Geschenkannahme vom Obersten Gerichtshof verurteilt worden. Das Strafausmaß: vier Jahre unbedingte Freiheitsstrafe. Anfang Juni trat Grasser seine Haft an, insgesamt musste er also rund sieben Monate in der Justizanstalt verbringen.

