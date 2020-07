Grüne Star-Köchin Sarah Wiener in Konkurs

Die grüne EU-Politikerin Sarah Wiener muss ihre Restaurants und ihre Catering-Firma schließen: Die Folgen der Corona-Krise seien zu massiv. Dutzende Mitarbeiter verlieren ihre Jobs.

Das Posting der Star-Köchin auf den Social-Media-Kanälen ist emotional, der Abschied als Gastro-Unternehmerin fällt Sarah Wiener (57) schwer: "Corona hat vielen von uns eine Menge abverlangt. So auch einen Teil meiner Firma, meiner Mitarbeiter . . . und mir. Gestern mussten wir für unsere Restaurants und das Catering Insolvenz anmelden."

Mit diesem Schritt beendet die deutsch-österreichische Autorin und Grün-Politikerin ihre Karriere als Gastronomie-Unternehmerin. Sarah Wiener wird nicht mittellos weiterleben müssen: Sie ist zumindest bis 2024 Abgeordnete des EU-Parlaments und erhält dort einen Brutto-Monatsbezug von 8020 Euro brutto, was aktuell für die EU-Parlamentarier einen Netto-Bezug von 6250 Euro ergibt.

In ihrem Statement schreibt Sarah Wiener noch an ihre Mitarbeiter: "Ihr seid Teil meiner Geschichte und Teil der Vision, für die ich schon so lange kämpfe. Es ist schmerzhaft, dass Corona nun auch unsere Gastronomie erwischt hat."