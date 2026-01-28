Alles zu oe24VIP
Grüne: Wollen Kurz NICHT im U-Ausschuss

"Keine Bühne bieten"

28.01.26, 10:15
Die grüne Fraktionschefin im U-Ausschuss will Altkanzler Kurz nicht laden. Der Grund: Man wolle ihm keine Bühne bieten.

Abgeordnete Nina Tomaselli konnte Sebastian Kurz im letzten U-Ausschuss keine einzige Frage stellen. Der habe vier Stunden lang "filibustert" bis die Zeit abgelaufen war. Was er sagen werde, dass wisse man schon. Das Pilnacek ihm Glück für den Prozess gewünscht habe.

"Was soll die Kurz-Befragung bringen?"

"Was soll diese Befragung bringen?", zweifelt die grüne Fraktionschefin im U-Ausschuss. Sie wolle sich lieber auf Aussagepersonen konzentrieren, "die was bringen". Wie etwa den Informatiker, der die Smartwatch von Pilnacek ausgewertet hat.

U-Auschuss mit verschärften Bedingungen | Statement von Nina Tomaselli
Die grüne Fraktionschefin im U-Ausschuss, Nina Tomaselli

Die Grünen, die einst mit Kurz koaliert haben, wollen ihn nicht im U-Ausschuss, weil er nichts beitragen könne.

