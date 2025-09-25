Alles zu oe24VIP
Peter Hanke
© APA/GEORG HOCHMUTH

Trotz aller Kritik

Knalleffekt: Hanke gibt grünes Licht für Lobautunnel

25.09.25, 11:00
Teilen

Der umstrittene Lobau-Tunnel als Teil der Wiener Außenring Schnellstraße (S1) soll nun doch gebaut werden 

Das gab Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) am Donnerstag bekannt.  Der Bau war 2021 von der damaligen Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) gestoppt worden. Die Pläne für einen Tunnel durch ein Naturschutzgebiet wurden danach nicht weiterverfolgt. Nun folgt die Kehrtwende.

8,2 Kilometer langer Tunnel

Der Lobau-Tunnel ist als Teil der Wiener Außenringschnellstraße S1 ein Abschnitt der Wiener Nordostumfahrung und somit des "Regionenrings" um die Bundeshauptstadt. Konzipiert ist sie als vierspurige Strecke mit 19 Kilometern Länge, die Schwechat und Süßenbrunn verbinden soll. Der 8,2 Kilometer lange und rund 60 Meter tiefe Tunnel soll unter der Donau und dem Naturschutzgebiet Lobau verlaufen. 

Die Lobau ist Teil des Nationalparks Donau-Auen, eines rund 9.300 Hektar großen Gebiets zwischen Wien und Bratislava, dessen Gründung im Oktober 1996 im Rahmen eines 15a-Vertrag begangen wurde. Laut Informationen der Stadt Wien hat das in Obere und Untere Lobau unterteilte Gebiet eine Fläche von rund 2.300 Hektar und entspricht 24 Prozent der Gesamtfläche des Nationalparks Donau-Auen 

Weitere Infos folgen

