Sebastian Kurz spricht in Doku über Tod von Christian Pilnacek

Ex-Kanzler Sebastian Kurz spricht in TV-Doku über den Tod von Christian Pilnacek.
Die FPÖ hat am Mittwoch ihren Antrag zum U-Auschuss in der Causa Christian Pilnacek im Parlament eingebracht. Heute Abend läuft ab 20:15 Uhr die erste Lang-Doku (90 Minuten) zum Ableben des ehemaligen Sektionschefs im Justizministerium auf ServusTV („Blickwechsel“).
Das sagt Kurz über Todesfall in Doku
Dabei kommt Ex-Kanzler Sebastian Kurz zu Wort: „Ich habe mitverfolgt, wie der Christian Pilnacek einfach bekämpft worden ist. Wie einige versucht haben, ihn fertig zu machen und wie das immer brutaler und heftiger geworden ist, alles mit dem Ziel, ihn loszuwerden“, sagt Kurz in der Doku. Er geht von einem Suizid aus.
Die Freundin von Pilnacek, Karin Wurm, sieht das anders: „Da waren Schläger am Werk, wenn sie mich fragen.“
Kurz geht auf den Führerschein-Entzug in der Todesnacht ein: „Ich glaube, irgendwann war es dann einfach zu viel.“