HC Strache vor Gericht: "Bin fassungslos"

Prozess um vermuteten Gesetzeskauf ab Dienstag vor Gericht.

Wien. Ab Dienstag steht Ex-Vizekanzler und Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache wegen des Verdachts der Bestechlichkeit vor dem Wiener Landesgericht. In der sogenannten Prikraf-Causa drohen ihm bis zu fünf Jahre Haft. Es geht um die Aufnahme ­einer privaten Krankenanstalt in einen Fonds, vom Klinikbetreiber erhielt die FPÖ eine Spende von 10.000 Euro. Es gilt die Unschuldsvermutung.

oe24.TV: Ihnen wird vorgeworfen, dass eine Spende geflossen ist, 10.000 Euro, und im Gegenzug dafür hätten Sie eine Gesetzesänderung initiiert.



HC Strache: Die Vorwürfe sind nachweislich falsch. Ich werde sie sachlich vor Gericht ab 6. Juli aufklären. Ich habe immer aus Überzeugung gehandelt. Ich kämpfte gegen Strukturen, wo nur Betriebe gefördert wurden, die ÖVP oder Raiffeisen nahe waren. Lange bevor eine Spende aus einem völlig anderen Zusammenhang erfolgt ist, das eine hat mit dem andern nichts zu tun.

oe24.TV: In einer SMS fragen Sie den Betreiber dieser Schönheitsklinik: „Welches Bundesgesetz wäre für dich wichtig, damit die Schönheitsklinik endlich fair behandelt wird?“.



Strache: Genau, das war ja ein Thema, das uns ja schon mehrere Jahre begleitet hat

oe24.TV: Warum schreiben Sie das?



Strache: Wir haben ja auch eine Pressekonferenz eineinhalb Jahre vorher gemacht, um dieses Unrecht aufzuzeigen. Und natürlich ist es wichtig, mit den Betroffenen zu schreiben. Was muss genau passieren, um endlich Fairness zu erhalten?

oe24.TV: Das Gesetz wurde dann geändert. Zugunsten dieser Klinik.



Strache: Zugunsten der Aufnahmemöglichkeit mehrerer Privatkliniken.

oe24.TV: Schlimmstenfalls drohen Ihnen fünf Jahre. Wie gehen Sie in den Prozess?



Strache: Also, ich sage Ihnen, ich weiß, dass ich in meinem Leben niemals korrupt war. Ich weiß, dass ich mich in meinem Leben niemals bestechen habe lassen. Und so gesehen ist man natürlich schon fassungslos, wenn man so eine Anklage erlebt. Aber ich bin zuversichtlich, dass bei dem Verfahren in einer sachlichen Art und Weise die falschen Vorwürfe aufgeklärt werden.