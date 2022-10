Hartberger bedanken sich bei Gerald Grosz

Die Bewohner der Stadt Hartberg bedanken sich mit einem Transparent bei Hofburg-Kandidat Gerald Grosz.

"Danke Gerald Grosz" – diese Worte waren am Sonntag auf einer Brücke bei Hartberg in der Steiermark zu lesen. Der gebürtige Steirer zeigte sich gegenüber oe24 "gerührt" und "dankbar". Grosz selbst gab bereits zu Mittag in der Grazer Innenstadt seine Stimme ab.

Aktuelle Umfragen sehen den Polit-Blogger bei 5 bis 9 Prozent. Je nach Umfrage könnte Grosz bei der Hofburg-Wahl also auf Platz 3 landen.