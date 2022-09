TV-Duell: Grosz schreibt an VdB

BP-Kandidat Gerald Grosz fordert vom Amtsinhaber Alexander van der Bellen ein TV-Duell. In einem Brief attackiert der TV-Duellant den Amtsinhaber stark.

Wien. Auch Blogger Gerald Grosz will ein TV-Duell mit Alexander Van der Bellen absolvieren – doch der Bundespräsident lehnt das ab. Grosz schrieb jetzt einen Brief an den Präsidenten, der ÖSTERREICH vorliegt: „Verstecken Sie sich nicht hinter der „Würde des Amtes! Verstecken Sie sich nicht hinter den Parteien, hinter Ihrer Regierung, hinter den Umfrageinstituten, Journalisten und Kommentatoren“, wetterte er in bekannter Manier.

"Sie plakatieren „vielgeliebtes Österreich“. Ovid sagte einst: „Glücklich ist, wer das, was er liebt, auch wagt, mit Mut zu beschützen“. Warum hatten Sie nie den Mut, sich gegen die Grund- und Freiheitseinschränkungen Ihrer Regierung im Zuge der Corona-Hysterie zur Wehr zu setzen? Warum hatten Sie nie den Mut, die Korruptionsskandale innerhalb Ihrer Regierung und Ihrer Regierungsparteien öffentlich anzuprangern? Warum hatten Sie nie den Mut, dem durch fünfzehn Ministerwechsel innerhalb Ihrer Regierung offenkundig zum Ausdruck gekommenen Chaos, ein Ende zu setzen? Warum hatten Sie nie den Mut, die Neutralität des „vielgeliebten Österreichs“ zu verteidigen? Alle Ihre bisherigen Äußerungen zu den brennenden Themen unserer Zeit zeugen doch von Mutlosigkeit und Kapitulation," so Grosz in einem Brief an VdB.

Der erste Wahlgang am 9. Oktober wird zeigen, wie mutlos die Wähler VdBs erste Amtszeit tatsächlich eingeschätzt haben.