"Impf Heil!": Wieder FPÖ-Nazi-Eklat im Parlament

Der FPÖ-Bundesrat vergleicht Gesundheitsminister mit Nazi-Kriegsverbrechern.

Andreas Arthur Spanring aus Niederösterreich ist ein völlig unbekanntes Mitglied der Länderkammer -Dienstagabend sorgte er für einen unglaublichen Fehltritt. So sagte er in Richtung von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein: "Für Menschen, wie Sie es sind, wurde der Nürnberger Kodex geschrieben, denken Sie einmal darüber nach". damit verglich Spanring Mückstein mit Naziverbrechern wie Josef Mengele. Und: An einer Stelle seiner Rede rief Spanring "Impf Heil".