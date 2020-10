Kanzler Kurz startet Kampf gegen zweiten Lockdown

Das ganze Wochenende über verhandelte die Koalition über schärfere Corona-Regeln.

Es sind die Partys und Feiern. Kanzler Sebastian Kurz hatte es in ÖSTERREICH angekündigt – am Sonntag legte er in einem Facebook-Video noch nach: Sollten viele, vor allem Junge, in Österreich weiter ­Party machen und auf Abstands- und sonstige Regeln pfeifen, werden die Corona-Zahlen weiter explodieren. Bis zu 6.000 tägliche Neuinfektionen könnte es dann im Dezember geben – Überlastung der Spitäler (und Intensivstationen) inklusive.

Online-Gipfel

Deshalb wird die Regierung heute neue schärfere bundes­weite Regeln beschließen. Gleich in der Früh ist ein Online-Gipfel mit den Landeshauptleuten angesetzt, dann tritt das „virologische Quartett“ mit Kurz, Vizekanzler Werner Kogler und den Ministern Rudolf Anschober und Karl Nehammer gegen 10.30 Uhr vor die Kameras, um in Sachen Corona wieder einmal die Notbremse zu ziehen, damit es – so die Sprachregelung – „keinen zweiten Lockdown wie im Frühjahr geben muss“.

Verhandelt wurde das ganze Wochenende, die Kabinette von Kurz und Anschober saßen zusammen, die Chefs telefonierten parallel dazu miteinander.

Kurz-Appell: "Verzichten wir auf Feiern und Partys"