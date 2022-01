Kanzler will sich Dienstag freitesten

Nehammer ist entschlossen, so rasch als möglich in den Job zurückzukehren.

Wien. Seit Freitag ist Karl Nehammer in Quarantäne – und auch am Sonntag wurde betont, dass der Bundeskanzler weiterhin keinerlei Corona-Symptome habe. Er halte sich von seiner Familie räumlich getrennt in seiner Wohnung in Wien auf – und wolle sich so rasch als möglich freitesten. Dem Vernehmen nach ist das frühestens morgen, Dienstag, oder übermorgen, Mittwoch, möglich – in Wien werden laut ÖSTERREICH-Informationen bereits die wegen der Omikron-Variante gelockerten Quarantäne-Regeln vollzogen. Dass er keine Symptome habe, sei der Dreifach-Impfung zu verdanken, so Nehammer.

Polizist. Im Kanzleramt betont man weiterhin, Nehammer habe sich beim Leiter seines Sicherheitsteams am vergangenen Mittwoch angesteckt – tatsächlich ist der Mann laut Kanzleramt ebenfalls positiv getestet worden.

Bierpartei spottet: Kleines Bier – Rücktritt

Kanzler als Ziel es Spotts. Das Nehammer-Umfeld betont das, weil im Internet ein Foto auftauchte, das Nehammer auf einer Skihütte ohne Abstand zeigt. Entstanden soll das Bild allerdings schon am 29. Dezember sein. Es habe 2G geherrscht. Die Bierpartei von Marco Pogo fordert jetzt nicht ganz ernst den Rücktritt des Kanzlers – und zwar, weil am Tisch nur kleine Biere zu sehen sind ...