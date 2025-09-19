Kern gegen Babler: Rede-Schlacht bei SPÖ-Parteitagen

Am Samstag bekommt die SPÖ zwei neue Länderchefs. Dabei kommt es auch zum Rede-Duell. Alt-Kanzler Christian Kern (SPÖ) spricht bei den Steirern, SPÖ-Boss Andreas Babler in Kärnten.

Die SPÖ stellt am Samstag in den beiden südlichen Bundesländern ihre Weichen neu: In der Steiermark in Premstätten wird Max Lercher der neue SPÖ-Chef. Er wurde schon gewählt, die Höhe des Ergebnisses wird am Parteitag bekanntgegeben.

Außerdem gibt es einen prominenten Gast. Der frühere SPÖ-Kanzler Christian Kern hält bei den Steirern eine Rede, die eher als Anti-Babler-Fraktion bekannt sind und Doskozil als Parteichef wollten. Schlägt Kern die Rede von Babler?

Babler bei neuem SPÖ-Chef: "FPÖ möglicher Partner"

SPÖ-Boss Andreas Babler hat sich aufgrund der Terminkollision entschieden, am Kärntner-Parteitag in Villach teilzunehmen.

Dort kommt es zur Stichwahl zwischen dem Favoriten für die Nachfolge von Peter Kaiser, dem Bildungslandesrat Daniel Fellner, und dem bisher völlig unbekannten Pensionisten Wolfgang Rami. Rami will „frischen Wind“ hineinbringen, Daniel Fellner schließt im Gegensatz zur langjährigen SPÖ-Linie eine Zusammenarbeit mit der FPÖ nicht aus.

Was sagt Andreas Babler beim Parteitag? Die Redeschlacht mit Christian Kern, der sich womöglich wieder als Politiker in Stellung bringt, verheißt jedenfalls Spannung.

Früher sind Kern und Babler gemeinsam Fahrrad gefahren. Jetzt treten sie an den zwei SPÖ-Parteitagen jeweils am anderen Ort auf. Wer gewinnt das Rede-Duell?