Kickl: "Die Verlierer-Ampel ist am Ende"

FPÖ-Chef Herbert Kickl reagiert auf die neueste oe24-Umfrage.

In der aktuellen Sonntagsfrage der Lazarsfeld Gesellschaft (2.000 Befragte, 10.11.-18.11.) hat die Regierung derzeit nichts zu lachen - ganz im Gegenteil. Großer Gewinner ist einmal mehr die FPÖ, die bereits auf 38 Prozent kommt und damit gegenüber der letzten Woche noch einmal um 1% zulegt.



Die ÖVP rutscht nach dem Kommunikations-Desaster um die Wirtschaftskammer indessen sogar unter die 20%-Marke und käme laut Lazarsfeld bei einer Nationalratswahl überhaupt nur noch auf 19% (-1% zur Vorwoche).

Noch schlechter liegt die SPÖ, die weiterhin nur 18% hat. Damit wäre die FPÖ bereits stärker als ÖVP und SPÖ zusammen.

Für Herbert Kickl steht deshalb fest: „Die Verlierer-Ampel ist am Ende“, so der FPÖ-Chef auf Facebook. „Immer mehr Österreicher kehren den Systemparteien den Rücken.“ Die FPÖ werde weiterhin für die Bürger arbeiten und die Interessen der eigenen Bevölkerung in den Vordergrund stellen, so Kickl.