FPÖ ist jetzt schon stärker als ÖVP und SPÖ zusammen

FPÖ in Sonntagsfrage bei 38%, Kickl auch in Kanzlerfrage klar Erster

In der aktuellen Sonntagsfrage der Lazarsfeld Gesellschaft (2.000 Befragte, 10.11.-18.11.) hat die Regierung derzeit nichts zu lachen - ganz im Gegenteil.

Großer Gewinner ist einmal mehr die FPÖ, die bereits auf 38 Prozent kommt und damit gegenüber der letzten Woche noch einmal um 1% zulegt.

Die ÖVP rutscht nach dem Kommunikations-Desaster um die Wirtschaftskammer indessen sogar unter die 20%-Marke und käme laut Lazarsfeld bei einer Nationalratswahl überhaupt nur noch auf 19% (-1% zur Vorwoche).

Noch schlechter liegt die SPÖ, die weiterhin nur 18% hat. Damit wäre die FPÖ bereits stärker als ÖVP und SPÖ zusammen.

Die NEOS erreichen in der Lazarsfeld-Umfrage 9% (+1%). Die ÖVP-SPÖ-NEOS-Koalition hätte mit 46% damit keine Mehrheit mehr im Nationalrat. Die Grünen kommen auf 11%.

Auch in der Kanzlerfrage zieht Herbert Kickl immer weiter davon: In der Hochrechnung kommt er bereits auf 41%, in den Rohdaten liegt er bei 29%, die ihn direkt zum Kanzler wählen würden. Der amtierende Kanzler Christian Stocker ist in den Rohdaten nur bei 11%, SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler bei 9%.