Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Parteien
Kickl
© APA/HELMUT FOHRINGER

Umfrage-Beben

FPÖ ist jetzt schon stärker als ÖVP und SPÖ zusammen

21.11.25, 23:36
Teilen

FPÖ in Sonntagsfrage bei 38%, Kickl auch in Kanzlerfrage klar Erster 

In der aktuellen Sonntagsfrage der Lazarsfeld Gesellschaft (2.000 Befragte, 10.11.-18.11.) hat die Regierung derzeit nichts zu lachen - ganz im Gegenteil.

Großer Gewinner ist einmal mehr die FPÖ, die bereits auf 38 Prozent kommt und damit gegenüber der letzten Woche noch einmal um 1% zulegt.

Umfrage
© oe24

Die ÖVP rutscht nach dem Kommunikations-Desaster um die Wirtschaftskammer indessen sogar unter die 20%-Marke und käme laut Lazarsfeld bei einer Nationalratswahl überhaupt nur noch auf 19% (-1% zur Vorwoche).

Noch schlechter liegt die SPÖ, die weiterhin nur 18% hat. Damit wäre die FPÖ bereits stärker als ÖVP und SPÖ zusammen.
Die NEOS erreichen in der Lazarsfeld-Umfrage 9% (+1%). Die ÖVP-SPÖ-NEOS-Koalition hätte mit 46% damit keine Mehrheit mehr im Nationalrat. Die Grünen kommen auf 11%.

Umfrage
© oe24

Auch in der Kanzlerfrage zieht Herbert Kickl immer weiter davon: In der Hochrechnung kommt er bereits auf 41%, in den Rohdaten liegt er bei 29%, die ihn direkt zum Kanzler wählen würden. Der amtierende Kanzler Christian Stocker ist in den Rohdaten nur bei 11%, SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler bei 9%.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden